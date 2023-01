Perù: proteste anti governative, manifestanti bloccano la Panamericana Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al secondo giorno di mobilitazione nazionale, i sostenitori dell'ex presidente del Perù, Pedro Castillo, hanno bloccato in più punti la "Panamericana Sud", una delle principali arterie del Paese andino. I manifestanti, riassume la testata "Rpp", hanno creato barriere con carcasse di automobili, pneumatici, pietre, arrivando in alcuni casi ad accendere dei fuochi. Le proteste, riprese dopo la sospensione a cavallo di capodanno, vengono organizzate per chiedere le dimissioni della presidente, Dina Boluarte, e un ulteriore anticipo delle elezioni generali. Il blocco della Panamericana nel segmento che va dalla capitale Lima al sud del Paese, è "totale", segnala la polizia nazionale citata dal quotidiano "La Repubblica". Ad oggi, sono oltre trenta le strade bloccate o in qualche modo ostacolate dalla protesta. Pur avendo disposto lo Stato di emergenza, il governo - fedele all'impegno di pacificare il più possibile il Paese - non sembra ancora intenzionato a intervenire con la forza per rimuovere i blocchi anche se la cronache riportano un intervento con gas lacrimogeno per disperdere una concentrazione nei pressi della capitale. (segue) (Brb)