Veneto: Zaia su furto presepe ospedale Borgo Roma di Verona, episodio vergognoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "un episodio vergognoso soprattutto in un periodo come questo, e in un luogo che si dovrebbe considerare con la giusta sensibilità. Nel reparto di Radiologia dell'ospedale Borgo Roma di Verona, è stato vandalizzato il presepe che da 20 anni viene allestito dal personale sanitario con le statue in resina in stile Settecentesco donate al nosocomio". Lo scrive sui suoi profili social Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "Dal presepe è stata rubata la statuina dell'asinello grande 25/30 cm. Una cosa simile non era mai accaduta in tanti lustri. Un gesto di cui francamente si poteva fare a meno, e che considero svilente nei confronti di chi considera il presepe come un segno di speranza e di condivisione", conclude. (Rev)