Francia: segretario socialista Faure, favorevole a ritorno età pensionabile a 60 anni

- Il segretario del Partito socialista francese Olivier Faure si è detto favorevole al ritorno dell'età pensionabile a 60 anni. Con la Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes), l'alleanza parlamentare della sinistra francese, "stiamo rilavorando a quello che sarà il nostro progetto comune", ha detto Faure in un'intervista rilasciata al quotidiano "Libération". "La nostra prima lotta" è quella di "riunire i 7 francesi su dieci" che secondo i sondaggi di dicono contrari alla riforma di pensioni in cantiere, ha spiegato il leader socialista. Per le elezioni presidenziali del 2027, "voglio che il candidato unico della sinistra sia un candidato socialista", ha spiegato Faure, sottolineando che "la questione è prima di tutto arrivare ad un progetto di coalizione che ci leghi". (Frp)