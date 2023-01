Veneto: Tommasi su elezioni presidente provincia Verona, serve nome inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il prossimo 29 gennaio dovranno essere presentate le candidature per il prossimo presidente della provincia di Verona. L'amministrazione di Verona sta pensando si proporre un'unica candidatura. "Ci stiamo lavorando da mesi - ha dichiarato il sindaco di Verona, Damiano Tommasi - anche con tutte le altre forze politiche. L'obiettivo è convergere su un nome inclusivo, nell'ottica di portare avanti un 'sistema Verona', viste tutte le importanti sfide che il territorio dovrà affrontare da qui in poi. La Provincia è un ente che deve saper dialogare con tutte le amministrazioni, e riuscire a creare un processo unitario servirà a rafforzare il peso del nostro territorio anche nei confronti delle altre istituzioni, regionali, nazionali e internazionali. E proprio per questo siamo sempre stati disponibili a valutare ipotesi di candidature, purché unitarie, anche provenienti dal centrodestra. Speriamo in questi giorni di individuare la soluzione migliore per il bene di Verona" ha concluso il primo cittadino scaligero. (Rev)