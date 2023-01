Spagna: ministro Bolanos, su ritorno re emerito Juan Carlos il governo ha "ben poco" da dire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il governo spagnolo ha "ben poco da dire" sul possibile ritorno del re emerito, Juan Carlos, in Spagna poiché è stata una sua decisione personale quella di trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti nell'agosto 2020. Lo ha detto il ministro della presidenza, Felix Bolanos, in un'intervista televisiva a "La Sexta", dopo che gli è stato chiesto se l'ex sovrano che oggi compie 85 anni dovrebbe tornare in Spagna. "Penso che sia una decisione personale che ha preso e il governo ha ben poco da dire al riguardo", ha spiegato il ministro, sottolineando che l'esecutivo in questa materia è sempre andato "di pari passo con la Casa reale". Bolanos non ha voluto chiarire se ha discusso della situazione di Juan Carlos con la regina Sofía, che aveva accompagnato a partecipare ai funerali del papa emerito Benedetto XVI in Vaticano. Il ministro ha sottolineato di aver avuto l'opportunità di parlare di "diverse cose" con lei, ma ha sostenuto che le conversazioni private dovrebbero rimanere nella sfera della privacy. Juan Carlos si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti nell'agosto 2020 e lo scorso marzo ha comunicato al figlio, re Felipe VI, la decisione di stabilire la propria residenza permanente nel Paese del Golfo. Tuttavia, gli ha anche espresso il suo desiderio di poter visitare periodicamente la Spagna per vedere la famiglia e gli amici. (Spm)