Ex Ilva: sindacati, 19 gennaio sciopero per chiedere soluzioni ambientali e produttive

24 luglio 2021

- Come annunciato in conferenza stampa da Fiom, Uilm e Usb sulla vertenza ex Ilva, “l'11 gennaio le rappresentanze sindacali unitarie saranno a Roma insieme alle istituzioni per una conferenza stampa e il 19 gennaio ci sarà lo sciopero dei lavoratori e, contestualmente alla convocazione del ministro Urso, saremo nuovamente a Roma a manifestare con i lavoratori di Acciaierie d'Italia, Ilva in As e dell'appalto”. “Un'importante novità – scrive la Fiom Cgil Taranto su Facebook – è il referendum che faremo tra i lavoratori. Vogliamo delle soluzioni sul futuro ambientale e produttivo dello stabilimento siderurgico. Quello che chiediamo da tempo è che ci sia un cambio della governance e che i soldi pubblici siano utilizzati per un chiaro ed inequivocabile processo di transizione ecologica e sociale”. (Rin)