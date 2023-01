Ex Ilva: Bonelli (Avs), referendum a cittadinanza Taranto su decreto governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fanno bene i sindacati a proporre un referendum sul decreto del governo Meloni ma lo sarebbe ancor di più che le istituzioni locali, a partire dal Comune, promuovano un referendum anche alla popolazione tarantina, che ha subito in questi anni, insieme ai lavoratori dello stabilimento, il prezzo più alto in termini di salute e, purtroppo, vittime a causa dell'inquinamento causato dalla malagestione dell'acciaieria. Questo decreto introduce l'immunità penale a favore degli amministratori ex Ilva e sancisce l'impossibilità da parte dell'autorità giudiziaria di emanare provvedimenti interdittivi, come ad esempio i sequestri nei confronti dello stabilimento, legando le mani ai magistrati". Lo scrive in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra Angelo Bonelli, che prosegue: "Per questo riteniamo importante una consultazione estesa per chiedere la cancellazione dell'immunità per i reati ambientali, che ristabilisca la possibilità per i magistrati di procedere a sequestri quando necessario. La città di Taranto attende da troppo tempo le bonifiche e la riconversione dello stabilimento, mentre altri soldi pubblici vengono erogati a favore dello stabilimento senza la richiesta da parte del governo di alcun impegno in senso ambientale e sulla sicurezza sul lavoro. Si torna alla gestione Riva al quale si è consentito l'aumento della produzione senza alcun controllo sull'inquinamento che ha provocato danni drammatici alla salute della popolazione". (segue) (Com)