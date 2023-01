Ex Ilva: Bonelli (Avs), referendum a cittadinanza Taranto su decreto governo Meloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bonelli quindi ricorda "che già la Corte costituzionale con sentenza numero 58 del 2018 si era espressa dichiarando illegittimi gli articoli 3 del decreto legge 92 del 2015 e gli articoli 1 comma 2 e 21-octies della legge n. 132 del 2015 che, a seguito dell'incidente mortale sul lavoro di un operaio dell'acciaieria, aveva provveduto a norma di legge a sequestrare l'area. Ribadiamo che il decreto - prosegue l'ecologista - viola le norme dello Stato italiano in materia ambientale e quelle relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, infliggendo un colpo mortale alle possibilità di riscatto sociale, di risanamento ambientale di un luogo che da decenni è martoriato dall'inquinamento. Questo provvedimento, inoltre, contrasta con le decisioni della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per il grave inquinamento della città di Taranto. Il governo Meloni invece di accelerare sulle bonifiche, utilizzando risorse per risanare luoghi altamente inquinati, sancisce con decreto legge che a Taranto c'è libertà di inquinare nell'impunità più totale, mettendo a rischio ancora la salute dei cittadini e impedendo loro le possibilità di riscatto", conclude Bonelli. (Com)