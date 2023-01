Energia: emiratina Adnoc investe 15 miliardi dollari in strategia di decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abu Dhabi National Oil Corporation (Adnoc), il colosso energetico degli Emirati Arabi Uniti, ha stanziato 15 miliardi di dollari per realizzare una serie di progetti entro il 2030 che contribuiranno a portare avanti la propria strategia di decarbonizzazione. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, precisando che la società energetica statale investirà in energia pulita, cattura e stoccaggio del carbonio, ulteriore elettrificazione delle operazioni, efficienza energetica e nuove misure per sviluppare la sua politica di zero gas flaring routine. Le nuove iniziative verranno annunciate nel corso del 2023. Lo scopo è ridurre del 25 per cento l’emissione di sostanze nocive delle proprie attività entro il 2030 e a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del Paese “emissioni zero” entro il 2050. “Adnoc continua a compiere passi significativi per rendere l'energia di oggi più pulita investendo nelle energie pulite e nelle nuove tecnologie di domani. Ora più che mai il mondo ha bisogno di un approccio pratico e responsabile alla transizione energetica che sia allo stesso tempo favorevole alla crescita e al clima, e Adnoc sta compiendo azioni tangibili a sostegno di entrambi questi obiettivi”, ha dichiarato Ahmed al Jaber, ministro dell'Industria e della Tecnologia avanzata e amministratore delegato di Adnoc. "Invitiamo i leader della tecnologia e del settore a collaborare con noi, per guidare collettivamente un'azione reale e significativa che abbracci la transizione energetica. Questa iniziativa strategica multimiliardaria sottolinea la leadership di Adnoc nel settore come principale fornitore globale di energia a basse emissioni di carbonio”, ha aggiunto. (segue) (Res)