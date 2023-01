Energia: emiratina Adnoc investe 15 miliardi dollari in strategia di decarbonizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i progetti che verranno avviati nel corso dell'anno ve n’è uno per la cattura e lo stoccaggio di carbonio definito “unico nel suo genere”. In particolare, a partire dall’impianto di Al Reyadah, in grado di catturare fino a 800 mila tonnellate di CO2 all'anno, la società annuncerà piani per implementare tecnologie per catturare, immagazzinare e assorbire CO2 sfruttando le proprietà geologiche degli Emirati Arabi Uniti, "mentre si prepara per il suo prossimo grande investimento per catturare le emissioni dal suo impianto di trattamento del gas di Habshan". Inoltre, riferisce “Wam”, l'espansione di Adnoc del suo nuovo portafoglio energetico sarà in gran parte realizzata attraverso la partecipazione in Masdar, la centrale energetica degli Emirati Arabi Uniti con oltre 20 gigawatt di energia pulita, prevedendo di aumentarne la capacità a 100 Gw entro il 2030. A dicembre scorso, la Abu Dhabi National Energy Company, meglio conosciuta come Taqa, Mubadala Investment Company e Adnoc hanno concluso un accordo per diventare azionisti di Masdar. Fondata da Mubadala nel 2006, Masdar ha assunto un ruolo di leadership nel settore energetico globale e ha contribuito a guidare la diversificazione economica della nazione e l'agenda dell'azione per il clima. (Res)