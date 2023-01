Migranti: Gasparri (FI), applicare nuove norme con decisione e fermezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La nota congiunta delle Ong va respinta al mittente. “Le nuove norme in vigore in Italia devono essere applicate con rapidità, decisione e fermezza”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato e senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “I 'taxi del mare', che aiutano i trafficanti di persone, devono essere messi in condizione di non proseguire più un'attività che approfitta della disperazione dell'Africa. Le Ong, alcune delle quali veri 'centri sociali naviganti', favoriscono la moltiplicazione dei viaggi e quindi la moltiplicazione dei guadagni dei trafficanti e anche l'intensificarsi delle tragedie del mare”, sottolinea Gasparri, che aggiunge: “Lo Stato italiano sequestri le navi e ponga fine a questo balletto politico-ideologico di chi non fa soccorsi a dei naufraghi, ma di fatto svolge un'attività di collaborazione con i trafficanti di persone. Sono fuori dalla legge, fuori dal diritto internazionale e sono coinvolti in vicende che andrebbero stroncate anche dalla magistratura, se solo avesse il coraggio di guardare in faccia la realtà invece di fare, a volte, da osservatrice distratta". (Rin)