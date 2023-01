Croazia-Serbia: ministro Esteri Dacic domani a Zagabria a ricevimento per Natale ortodosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha confermato che parteciperà domani a Zagabria al ricevimento di Natale organizzato dal Consiglio nazionale serbo (Snv), organo politico di coordinamento nazionale della minoranza nazionale serba in Croazia. Lo riporta la stampa di Belgrado. Dacic ha aggiunto che non sono al momento previsti incontri bilaterali. "Il ministro per i diritti umani, le minoranze e il dialogo sociale della Serbia, Tomislav Zigmanov ed io parteciperemo al ricevimento di Natale a Zagabria. Sarà presente il patriarca serbo Porfirije e sono attesi anche rappresentanti del governo croato", ha annunciato Dacic. Il ministro degli Esteri serbo ha quindi aggiunto che il fatto che Belgrado e Zagabria la pensino diversamente "non significa che non c'è bisogno di trovare interessi comuni e migliori occasioni per instaurare delle relazioni bilaterali". "Indipendentemente dalle differenze, dobbiamo discutere questi problemi solo in un modo e cercare un denominatore comune possibile per delle relazioni future", ha detto Dacic. Intanto oggi sempre a Zagabria lo stesso Zigmanov e il presidente della Snv Milorad Pupovac hanno firmato una dichiarazione sulla cooperazione dei serbi in Croazia e dei croati in Serbia, al fine di avviare "un nuovo ciclo di comunicazioni tra Croazia e Serbia", hanno dichiarato i due in conferenza stampa. (Seb)