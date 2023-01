Regno Unito: governo conferma nuove leggi per "garantire servizo base" settore pubblico durante scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime settimane il governo britannico presenterà un disegno di legge per "mantenere una funzione di base e fornire livelli minimi di sicurezza" nel settore pubblico durante gli attuali e futuri scioperi. In una nota ripresa dall'emittente televisiva "Sky News", il governo ha affermato che "proteggerà sempre il diritto di sciopero", ma che questo "deve essere bilanciato con il diritto del pubblico alla vita e ai mezzi di sussistenza". La legislazione arriverà alla Camera dei Comuni "nelle prossime settimane" e stabilirà i livelli minimi di servizio per il settore pubblico. (Rel)