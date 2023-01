Lombardia 2023: Majorino, via Bolla rischia di diventare una discarica 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le case aler di via Bolla liberate dagli abusivi rischiano di diventare una discarica, visto che all'interno sono state lasciate masserizie di ogni genere e cibo. Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino durante un sopralluogo in via bolla a Milano. "Ci troviamo - ha spiegato - di fronte a una situazione incredibile. Regione per tanti anni non è intervenuta lasciando crescere il degrado in luoghi di propria proprietà e poi alla fina ha fatto dopo tanto sacrosanto lamentarsi di tanti cittadini interventi di sgombero e oggi il rischio e la beffa è che dopo tanto tempo qui nasca una discarica". "Una situazione davvero grave per tutti quelli che vivono in questo quartiere - ha proseguito -, cittadini per bene che hanno sofferto per troppo tempo l'immobilismo della Regione". (Rem)