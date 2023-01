Lombardia 2023: Majorino, Aler è laboratorio del mal governo, Regione deve cambiare passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia sul tema di Aler deve cambiare radicalmente passo. Lo stiamo dicendo con grande decisione. Aler, a Milano in particolare ma non solo, è il laboratorio del mal governo e della mala gestione e io da presidente di Regione Lombardia voglio cambiare totalmente. Anche le persone che gestiscono questo tipo di cose". Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino durante un sopralluogo in via Bolla a Milano. "Pensare che ci sono 15mila case vuote di proprietà regionale in una regione con tante persone senza casa è uno scandalo a cielo aperto che grida vendetta".(Rem)