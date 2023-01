Trasporti: Cecchetti (Lega), con Salvini 300 assunzioni l'anno per sicurezza stazioni, ottima notizia per Milano e Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ottimo lavoro di Salvini al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in pochi mesi è già evidente. Sul tavolo del ministro 300 assunzioni l'anno dal 2023 al 2025 per la sicurezza nelle stazioni, nelle aree limitrofe e sui treni". Lo dichiara il deputato Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega in Lombardia. "Un'ottima notizia - aggiunge l'esponente leghista - per la nostra Lombardia e, in particolar modo, per Milano dove il problema della legalità in zone come la Stazione Centrale è sempre più preoccupante. La Lega è e sarà sempre dalla parte delle Forze dell'Ordine, soprattutto dopo anni di lassismo dei Dem".(Com)