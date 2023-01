Marocco-Ue: premier Akhannouch a Borrell, scambi commerciali triplicati in ultimi dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi commerciali tra Marocco e Unione europea hanno raggiunto i 45 miliardi di euro e sono triplicati negli ultimi dieci anni. È quanto dichiarato dal primo ministro marocchino, Aziz Akhannouch, in occasione del suo incontro a Rabat con l'Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, secondo un comunicato stampa diffuso dal suo ufficio. “Il livello degli scambi tra le due parti ha consentito al Marocco di posizionarsi come primo partner economico e commerciale dell'Ue nel continente africano”, ha sottolineato Akhannouch. I due hanno inoltre discusso delle relazioni bilaterali e del "desiderio comune di approfondire il dialogo e la cooperazione, nel quadro del partenariato strategico stabilito tra il Marocco e l'Ue, al quale il re Mohammed VI attribuisce particolare importanza". Il capo del governo ha sottolineato l'importanza delle relazioni tra le due parti, affermando che tale cooperazione “ha permesso di strutturare il partenariato tra le due parti e di migliorarlo a diversi livelli”. Borrell è nel Regno nordafricano per una visita di due giorni durante la quale è previsto un incontro anche con il ministro degli Esteri, Nasser Bourita.(Mar)