Speciale energia: Regno Unito, Camera dei Comuni, necessario "sforzo bellico" per efficienza energetica

20 luglio 2021

- Il Regno Unito ha bisogno di uno "sforzo bellico" per aumentare l'efficienza energetica e isolare rapidamente milioni di case in tutta la nazione al fine di tagliare le bollette domestiche e le emissioni di carbonio. È quanto ha affermato il comitato di audit ambientale della Camera dei Comuni, che ha esortato il governo ad impegnarsi maggiormente per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, ridurre la domanda di energia e accelerare la transizione verso fonti di energia più pulite. Come riferisce il quotidiano "Financial Times", il comitato ha anche aggiunto che il governo deve fissare una data precisa per la fine dei nuovi cicli di licenze per petrolio e gas e dovrebbe "considerare l'impatto" della controversa decisione di approvare una nuova miniera di carbone in Cumbria sulla capacità del Regno Unito di influenzare la diplomazia climatica internazionale. (Rel)