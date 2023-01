Speciale energia: Cina, premier Li annuncia misure per garantire fornitura stabile di energia e beni essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina adotterà ulteriori misure per garantire l’approvvigionamento stabile di beni essenziali e di energia, allo scopo di tutelare il comparto produttivo e la vita della popolazione. È quanto emerso durante una riunione del consiglio di Stato presieduta dal primo ministro, Li Keqiang, a inizio settimana. Stando alla nota diramata al termine dell’incontro, l’esecutivo punta a ottimizzare il controllo e la prevenzione del Covid-19, garantendo la fornitura di medicinali nelle aree rurali, nelle strutture sanitarie e nelle case di cura. Allo stesso tempo saranno compiuti sforzi per favorire la stabilità energetica, la regolarità dei servizi logistici e la piena produttività delle imprese chiave. In vista delle festività del Capodanno lunare (22 gennaio), l’esecutivo intende migliorare il sostentamento della popolazione pagando tempestivamente le indennità di sussistenza e corrispondendo il salario e gli arretrati ai lavoratori migranti. (Cip)