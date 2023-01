Speciale energia: Brasile, Iberdrola installerà il suo primo impianto solare fotovoltaico galleggiante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola installerà in Brasile, attraverso la sua controllata Neoenergia, il primo impianto fotovoltaico galleggiante della società al mondo. Il progetto sarà costruito sullo specchio d'acqua della diga di Xaréu, sull'isola di Fernando de Noronha, riconosciuta dall'Unesco come patrimonio naturale dell'umanità, dove Iberdrola sta sviluppando diverse soluzioni energetiche sostenibili. Secondo quanto riferito in un comunicato, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con Companhia Pernambucana de Saneamiento (Compesa), che gestisce la rete di distribuzione dell'acqua e delle fognature in tutta l'isola, e con il sostegno del Programma di efficienza energetica regolato dall'Agenzia nazionale brasiliana per l'energia elettrica (Aneel). Con una capacità di 630 kilowatt (kW), l'impianto galleggiante genererà circa 1.240 megawattora (MWh) di energia verde all'anno, sufficienti a coprire, con la fornitura di elettricità a chilometro zero, oltre il 50 per cento del consumo energetico di Compesa sull'isola. Lo sviluppo della sua prima centrale solare galleggiante consentirà al gruppo Iberdrola di testare questa nuova tecnologia e di analizzarne la possibile espansione. (Spm)