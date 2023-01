Speciale energia: Libano, compagnia elettrica, centrali di Zahrani e Deir Ammar chiuse per mancanza combustibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due centrali elettriche di Zahrani, nel sud del Libano, e Deir Ammar, nel nord del Paese, saranno chiuse in seguito all’esaurimento delle scorte di combustibile. Lo ha annunciato l’impresa pubblica libanese Electricité du Liban (Edl), responsabile della produzione e trasmissione di energia elettrica in Libano, spiegando che la capacità delle due centrali è di 430 megawatt ciascuna. Nel tentativo di fornire elettricità ad alcune infrastrutture pubbliche considerate “vitali”, Edl prevede di utilizzare le centrali di Zouk e Jiyé che conservano ancora piccole quantità di carburante. Allo stesso tempo, l’ufficio stampa del primo ministro Najib Miqati ha rilasciato una dichiarazione in cui spiegava di aver approvato, in via eccezionale, l’apertura di una lettera di credito per garantire il carburante necessario e ha informato il ministro dell’Energia uscente, Walid Fayyad della sua decisione. L’anticipo di 62 milioni di dollari consentirebbe l’acquisto di 66 mila tonnellate di gasolio dalla bahreinita Vitol Bahrain. (Lib)