Speciale energia: Ucraina-Usa, Yermak a colloquio con consigliere sicurezza nazionale Sullivan, focus su energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andrii Yermak, ha avuto una conversazione telefonica con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Lo ha riferito l'ufficio stampa del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui le parti hanno discusso l'ulteriore coordinamento degli sforzi per salvaguardare la sicurezza energetica dell'Ucraina. Yermak ha informato Sullivan della situazione attuale in prima linea, nonché delle possibili azioni dei russi nei prossimi mesi. Secondo Yermak, infatti, Mosca intende usare il freddo come un’arma contro i civili, distruggendo la rete energetica con missili e droni. Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino ha ringraziato la parte statunitense per la disponibilità a continuare a sostenere il Paese nella lotta per l'indipendenza, la libertà e i valori democratici. (Kiu)