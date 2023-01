Speciale energia: Mazzetti (FI), deve rimanere di competenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda l’energia, l’interesse nazionale deve sempre prevalere", è la posizione di Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che spiega: "Sia per motivi oggettivi, come l’integrazione delle reti, sia per la gravità del problema, l’energia deve rimanere di competenza statuale. Senza tentazioni autonomiste. Sono proprio le varie amministrazioni locali, con veti, scelte retrive e ideologiche, inutili burocrazie, a rallentare il processo di autosufficienza energetica. Per fortuna, grazie al governo Meloni certe scelte sono già state concretizzate, come i rigassificatori. In questo momento - sostiene Mazzetti - il Paese non può permettersi pareri in più, lungaggini ulteriori o ancor meno dei no senza senso. Bisogna fare impianti e infrastrutture, bisogna puntare su tutte le risorse a nostra disposizione, rinnovabili e anche nucleare. Non oso immaginare cosa potrebbe succedere - conclude - se l’energia diventasse di competenza di una Regione come la Toscana, dove l’ambientalismo ideologico e catastrofista ancora spadroneggia. Con ovvi risultati". (Rin)