Speciale energia: Norvegia e Germania, siglate dichiarazioni congiunte su rinnovabili e industria verde

- Norvegia e Germania hanno firmato dichiarazioni congiunte per aumentare la produzione di energia rinnovabile e sviluppare un'industria verde. Le dichiarazioni hanno delineato i passi per cooperare nei settori dell'idrogeno, della tecnologia delle batterie e dell'eolico offshore, nonché della cattura e dello stoccaggio del carbonio, come hanno detto ai giornalisti a Oslo il primo ministro norvegese Jonas Gahr Stoere e il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck. "I tempi sono difficili in Europa a causa della guerra in Ucraina", ha detto Stoere. "Nel bel mezzo della crisi energetica, vediamo quanto sia importante la Norvegia come fornitore affidabile di gas per l'Europa, ma vediamo anche quanto sia fondamentale passare più rapidamente a una maggiore produzione di energia rinnovabile", ha aggiunto. In giornata la società petrolifera statale norvegese Equinor e la società di servizi pubblici tedesca Rwe hanno dichiarato di voler sviluppare una catena del valore industriale per la produzione e l'uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio. Ciò consentirebbe alla Germania di ridurre la sua dipendenza dal carbone e quindi di ridurre le emissioni di CO2, sebbene gli investimenti congiunti siano subordinati a un gasdotto per l'idrogeno, attualmente all'esame di Equinor e dei suoi partner, volto a collegare Norvegia e Germania. (Sts)