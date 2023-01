Sardegna: via all'intervento sulla funzionalità idraulica del ponte di Oloè nel Nuorese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costerà 5 milioni di euro la realizzazione dei lavori di miglioramento della funzionalità statica e idraulica del ponte di Oloè, in territorio d Oliena, lungo la Sp 46. Oggi l'incontro di presentazione del progetto esecutivo aggiudicato lo scorso 19 dicembre. “Ci avviamo verso la realizzazione di un intervento che rientra in una pianificazione più ampia orientata a rendere le infrastrutture della nostra Isola più sicure – ha detto l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu - Gli studi e una più approfondita conoscenza del nostro territorio ci portano oggi a una maggiore consapevolezza dei rischi rispetto al passato e questo, in prospettiva, ci consente maggiore incisività in termini di prevenzione”. L'assessore ha poi precisato che “l'intervento finanziato interamente dalla Regione ha un valore complessivo di circa cinque milioni di euro e prevede l’inserimento di una nuova campata della lunghezza di 40 metri che sostituirà un rilevato stradale consentendo di migliorare notevolmente il flusso del Cedrino e quindi la funzionalità idraulica dell’opera. (segue) (Rsc)