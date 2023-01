Sardegna: via all'intervento sulla funzionalità idraulica del ponte di Oloè nel Nuorese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento, in altre parole, è diretto a rimuovere quello che oggi può configurarsi come un ostacolo al passaggio dell’acqua in situazioni critiche. È prevista, inoltre, la realizzazione di una viabilità alternativa, sia sul ponte con la realizzazione di una bretella che eviterà la chiusura dell’attraversamento per l’intera durata dell’intervento, stimato in centosessanta giorni, sia sulla rete rurale collaterale, a vantaggio delle tante imprese agricole del territorio”. Nel corso dell’incontro l’assessore Saiu ha ricordato Roberto Frongia, ex esponente della Giunta Solinas e assessore ai Lavori Pubblici mancato nel 2020, e il suo lavoro e impegno per il Ponte di Oloè. “Ancora un segnale d’attenzione per un territorio che non ha dimenticato i drammatici eventi dell’alluvione del 2013 e le dure ripercussioni conseguenti al crollo del ponte di Oloè. Per questo intervento sperimentiamo un modello di lavoro che finora si è rivelato efficiente, contenendo notevolmente i tempi. Grazie alla sinergia tra la Regione, Opere e Infrastrutture della Sardegna, la Provincia di Nuoro e i Comuni di Dorgali e Oliena, realizzeremo in tempi brevi un intervento importante su un’opera strategica per il territorio”, conclude l’assessore Saiu. (Rsc)