Francia: a settembre consumi gas a -12,2 per cento rispetto a 2018

- A settembre il consumo di gas in Francia è calato del 12,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo ha reso noto Grtgaz, la società che gestisce le infrastrutture di gas nel Paese. Nella settimana di vacanze tra Natale e Capodanno, al contrazione è stata del 41,8 per cento rispetto allo stesso periodo di quattro anni fa. Sempre a dicembre, le centrali hanno usato il 40,5 per cento di gas in più rispetto allo stesso mese del 2018. (Frp)