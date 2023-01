Regno Unito: governo aumenta fondi per incentivare l'agricoltura sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Gli agricoltori nel Regno Unito riceveranno più fondi pubblici per proteggere l'ambiente e produrre cibo in modo più sostenibile nell'ambito del loro nuovo regime di pagamenti ambientali post Brexit. Mark Spencer, il ministro dell'Agricoltura, ha annunciato che gli agricoltori e i proprietari terrieri britannici potrebbero ricevere fino a mille sterline all'anno (circa 1.136 euro) di fondi aggiuntivi attraverso l'incentivo per l'agricoltura sostenibile. Il governo del Regno Unito spera infatti che l'aumento dei fondi economici incoraggi più agricoltori a sottoscrivere nuovi regimi di gestione ambientale del territorio. Il ministero per l'Ambiente, l'Alimentazione e gli Affari Rurali del Regno Unito ha affermato che il nuovo sistema metterà "denaro nelle tasche degli agricoltori" e che favorirà "l'adozione dei programmi per proteggere la natura e sostenere la produzione alimentare sostenibile", guidando al contempo l'innovazione. (Rel)