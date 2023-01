Speciale difesa: Germania, il ministero della Difesa riferisce sui guasti dei corazzati Puma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa tedesco ha riferito sui guasti di 18 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Puma per la prima volta da quando i malfunzionamenti si sono verificati, durante esercitazioni presso Muenster alla metà di dicembre scorso. È quanto si legge sul settimanale “Der Spiegel”, che ha visionato un documento riservato inviato dal dicastero alla commissione Difesa del Bundestag. Nel testo si afferma che 17 mezzi su 18 sono stati riparati dopo aver riportato “danni prevalentemente di piccole e medie dimensioni, ma anche qualcuno più grave”. Allo stesso tempo, la Difesa sottolinea che il malfunzionamento dei 18 Puma non inficia il comando di turno della Task force congiunta ad altissima prontezza della Nato (Vjtf), assunto dalla Germania il primo gennaio scorso. A questa unità erano destinati i mezzi che si sono guastati, dopo essere stati ammodernati allo scopo e dichiarati idonei al combattimento nel 2021. Nella Vjtf, l'esercito tedesco deve quindi schierare i mezzi corazzati da combattimento per fanteria Marder, in servizio dal 1970. Tuttavia, il ministero della Difesa continua a considerare il Puma come un “sistema d'arma ad alta tecnologia”, con “senza dubbio dati sulle prestazioni molto promettenti”. Inoltre, il veicolo fornisce alle truppe “superiorità nell'efficacia in combattimento”. A ogni modo, per un sistema pronto per la guerra, questa capacità deve andare di pari passo con robustezza e affidabilità nell'uso e nel funzionamento. Al riguardo, la Difesa evidenzia: “Fino a oggi, l'esperienza dimostra che il Puma può essere attualmente utilizzato soltanto con un concetto tecnico-logistico strettamente interconnesso formato da truppa, logistica delle riparazioni dell'esercito, gestione dei progetti e industria”. (Geb)