Speciale difesa: Spagna, ministra Robles a Melilla per ringraziare i tremila militari operanti in città

- La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, si è recata a Melilla per congratularsi con i tremila militari in servizio nella città autonoma in territorio nordafricano, definendola "storia, cultura, crocevia di civiltà, ma soprattutto quella Spagna che supera se stessa ogni giorno per vincere tutte le sfide, che ha forza e spirito". "Non c'è modo migliore di iniziare l'anno che condividerlo con voi per ringraziarvi del vostro lavoro", ha detto Robles rivolgendosi ai militari. "La Spagna migliore è rappresentata dalle sue Forze Armate, e voi la rappresentate", ha aggiunto. Robles, che era accompagnata dal capo di Stato maggiore dell'Esercito (Jeme), il generale Amador Ensenat, ha anche fatto riferimento alla sfida di raggiungere la pace nella guerra in Ucraina, per la quale la Spagna "si sta impegnando". Oltre alla città di 12,3 chilometri quadrati, che ha una popolazione di poco più di 85 mila abitanti, le unità militari sorvegliano le isole di Al Hoceima e Chafarinas e lo scoglio di Velez de la Gomera, sotto il controllo del comando generale delle Isole Canarie. (Spm)