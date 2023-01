Speciale difesa: Ucraina-Danimarca, Zelensky a colloquio con premier Frederiksen su sfide e minacce russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un colloquio con la premier della Danimarca, Mette Frederiksen. Lo ha reso noto Zelensky, che ha discusso con la premier “delle esigenze di difesa ucraine nel quadro delle sfide e delle minacce dalla Federazione Russa”. “L’ho informata della situazione al fronte in dettaglio. Abbiamo coordinato ulteriori passi per rafforzare la partnership bilaterale”, ha scritto Zelensky in un messaggio su Twitter. (Kiu)