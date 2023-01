Speciale difesa: Ucraina-Francia, colloquio tra Zelensky e Macron, focus su difesa Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo francese Emmanuel Macron. Zelensky ha ringraziato Macron "per la decisione di trasferire carri armati leggeri e mezzi corazzati Bastion in Ucraina, nonché per aver intensificato il lavoro con i partner nella stessa direzione", come si legge in un tweet. Zelensky si è poi detto d'accordo con Macron "su un'ulteriore cooperazione per rafforzare in modo significativo la difesa aerea dell'Ucraina e altre capacità di difesa. Abbiamo anche concordato di lavorare all'attuazione della Formula di pace". "Grazie amico! La tua leadership avvicina la nostra vittoria", ha scritto il presidente ucraino. (Kiu)