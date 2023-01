Sardegna: continuità territoriale, Volotea si propone per rotte su Olbia senza compensazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low-cost spagnola si è proposta di volare senza compensazioni economiche come previsto dal bando europeo, nella rotta Olbia-Roma Fiumicino-Olbia. Lo ha comunicato lo stesso vettore con una nota in cui precisa che di aver inviato "l'accettazione per operare i collegamenti senza alcuna compensazione economica". La compagnia spagnola potrebbe presentarsi anche per altre rotte in regime di continuità territoriale senza ricevere compensazione. In seguito alla decisione di Volotea AeroItalia e Ita potrebbero avanzare la stessa proposta e coprire le rotte da e per l'aeroporto di Alghero lasciato fuori dalle offerte dei vettori e per cui è stata avviata una procedura rapida condivisa con Enac e ministero dei Trasporti. Volotea anche nel precedente bando aveva offerto la copertura delle rotte soggette a oneri di servizio pubblico senza compensazioni, salvo poi recedere prima della scadenza. (segue) (Rsc)