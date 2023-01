Francia: Le Maire, abbiamo vinto prima mano contro inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha "vinto la prima mano contro l'inflazione". Lo ha detto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire durante un incontro organizzato per fare gli auguri di buon anno ai principali attori economici del Paese. "Grazie allo scudo energetico applica con il presidente della Repubblica (Emmanuel Macron) da ottobre del 2021 abbiamo mantenuto un tasso di inflazione tra i più deboli della zona euro", ha detto Le Maire. A dicembre l'inflazione in Francia si è attestata al 5,9 per cento secondo l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). "Abbiamo protetto il potere d'acquisto delle famiglie meglio di quando fatto negli altri Paesi europei", ha aggiunto il ministro.(Frp)