Sardegna: sindaco di Cagliari indagato per tentata concussione insieme a un consigliere comunale

- Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu è indagato dalla Procura della Repubblica di Cagliari per concorso in tentata concussione insieme al consigliere comunale Antonello Angioni. L'inchiesta è quella pressioni indebite sull'ex assessore Paola Piroddi e sulla dirigente comunale Antonella Delle Donne per consentire, secondo la Procura, l'illegittima permanenza della Società Umanitaria nei locali della Mediateca del Mediterraneo. Titolare dell'inchiesta è il pm Andrea Vacca, Secondo l'accusa, i locali della Mediateca sarebbero stati occupati senza titolo e con un uso illegittimo degli spazi, tanto che sarebbe stata la stessa Cineteca Sarda a concederli, poi, in uso a terzi in cambio di un corrispettivo stabilito da un regolamento. Nei giorni scorsi, il Nucleo di Polizia Economica della Guardia di Finanza ha notificato la conclusione delle indagini preliminari a Truzzu e Angioni che ora avranno venti giorni di tempo per chiedere di farsi interrogare, presentare memorie o documenti prima della decisione del pm sulla richiesta di rinvio a giudizio. (segue) (Rsc)