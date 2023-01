Sardegna: sindaco di Cagliari indagato per tentata concussione insieme a un consigliere comunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Procura, sia Angioni che Truzzu avrebbero fatto pressioni sia sull'ex assessore Paola Piroddi che sull'allora dirigente Antonella Delle Donne. Piroddi sarebbe stata minacciata da Angioni di una mozione di sfiducia in Consiglio e dal Truzzu con il ritiro delle deleghe assessoriali avvenuto il 25 maggio 2021. Secondo l'accusa il tentativo di concussione si sarebbe tradotto nella richiesta di dimissioni di Corrado Testa (segretario della Piroddi), nel trasferimento della dirigente Delle Donne dalla Cultura e Spettacolo all'Ufficio Anagrafe e Servizi cimiteriali e, in ultimo, proprio nella sostituzione dell'assessore. “Sono sereno. Ho piena fiducia nella giustizia e nel lavoro dei magistrati”, ha commentato il sindaco di Cagliari. (Rsc)