Ue: Commissione, "mancanza di dati affidabili" su situazione Covid in Cina

- La Commissione europea ha evidenziato come "ci sia una mancanza di dati affidabili" circa "la rapida evoluzione della situazione con il Covid-19 in Cina". In un tweet pubblicato dalla Commissione, si ribadiscono le misure proposte dal Comitato per la sicurezza sanitaria Ue, nell'ambito della necessità "di una risposta comune, graduale e proporzionata". Il comitato per la sicurezza sanitaria dell'Ue propone misure come il monitoraggio delle acque reflue, la sorveglianza epidemiologica e virologica, la raccomandazione per la mascherina per i voli Cina-Ue, la possibilità di effettuare dei test pre-partenza e aumentare la copertura vaccinale contro il Covid-19 nell'Ue.(Beb)