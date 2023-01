Carburanti: Foti, da sinistra campagna di disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra continua con la sua vergognosa campagna di fake news sul tema benzina e sull'inesistente condono per le società sportive. Si fanno scudo del mancato rinnovo dello sconto sul prezzo del carburante, che nel frattempo è sceso di rispetto al periodo in cui la misura fu introdotta, perché si vergognano di dire che il governo Meloni ha orientato gran parte della spesa di bilancio su famiglie, a partire da quelle più in difficoltà, e imprese". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Le sinistre, divise su tutto, hanno un solo denominatore comune: le bugie. Comprendiamo in queste ore - prosegue - il disagio dei vari Letta, Conte e Renzi che non potranno beneficiare di risorse pubbliche per risparmiare sul pieno di carburante dei loro macchinoni. Pazienza. Quei soldi li abbiamo destinati a famiglie, lavoratori, imprese, come fa un governo serio", conclude.(Rin)