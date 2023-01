Ambiente: Mase, 27 pareri Via Vas nel 2022, con nuovo governo ok a progetti per 46 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale (Via e Vas) del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha adottato 27 pareri di Vas per verifiche e istruttorie relative a piani e programmi del valore di 65 miliardi di euro. E' - sottolinea una nota del dicastero - il bilancio del periodo di attività dell'anno 2022. Dall’insediamento del nuovo governo sono stati approvati progetti per un valore complessivo di 46 miliardi e 750 milioni di euro. "Con i pareri positivi della Commissione Vas abbiamo la certezza che importanti strumenti di pianificazione territoriale ed economica saranno attuati rispettando l’ambiente e con la massima attenzione alla sostenibilità", spiega il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto. "L’accelerazione impressa dalla commissione ai propri lavori è la dimostrazione che in tema di autorizzazioni ambientali è stato raggiunto uno elevato standard di efficienza: è questa la migliore garanzia di uno sviluppo che viene promosso e articolato in una cornice di salvaguardia dei territori e delle comunità". (segue) (Com)