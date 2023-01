Ambiente: Mase, 27 pareri Via Vas nel 2022, con nuovo governo ok a progetti per 46 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più in particolare, la Vas è una procedura che si applica a quei piani e programmi che riguardano aree ampie e pluralità di iniziative economiche che possono avere impatti significativi sull'ambiente. Tra le misure esitate dalla Commissione Vas, dopo l’insediamento del nuovo governo: il "Piano strategico nazionale della politica agricola comune 2023-2027" del valore di quasi 37 miliardi; il "Programma nazionale ricerca e innovazione e competitività per la transizione verde e digitale" cui sono destinati 5 miliardi e 600 milioni; il Programma nazionale Just Transition Fund del valore di oltre un miliardo di euro; e il programma Pn Metro Plus per le città medie del Sud su progetti di innovazione sociale finalizzati alla rigenerazione di aree fragili, caratterizzate da disagio socio-economico e abitativo con risorse per oltre 3 miliardi. (Com)