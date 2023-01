Italia-Russia: Crosetto, non produciamo né forniamo mine antiuomo, falsità da ministero Esteri Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non produce e non fornisce a nessun Paese mine antiuomo. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, definendo "completamente false, infondate e gravemente denigratorie" dell’onore dell'Italia le dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Quest'ultima ha infatti affermato che l'Italia avrebbe fornito mine antiuomo all'Ucraina. L’Italia - ha ricordato il ministro Crosetto - ha firmato il trattato di Ottawa sulla messa al bando delle mine antiuomo il 3 dicembre 1997 ed è divenuta Stato parte del trattato stesso il primo ottobre 1999. L’Italia non produce mine antiuomo e non le fornisce a nessun paese al Mondo, Ucraina compresa, ha chiarito il ministro. (Res)