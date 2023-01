Ucraina: presidente turco Erdogan, “oggi sentirò Zelensky”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto sapere che nella giornata di oggi terrà un colloquio telefonico con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky con cui discuterà della recente conversazione con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e di come poter “appianare” le relazioni tra Mosca e Kiev. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, le dichiarazioni sono state rivolte nel corso di una riunione dei presidenti provinciali del Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp). Sempre oggi, l’ufficio stampa del Cremlino ha fatto sapere che Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo Erdogan, durante il quale le parti hanno discusso della situazione in Ucraina e in Siria. In particolare, per quanto riguarda l’Ucraina, la parte russa “ha evidenziato il ruolo distruttivo dei Paesi occidentali, che riforniscono il regime di Kiev di armi e attrezzature militari, oltre a comunicare informazioni operative”. Commentando il suggerimento di Erdogan di ricorrere alla mediazione turca per risolvere il conflitto, Putin ha ribadito che la Russia “è disponibile al dialogo serio, a condizione che le autorità di Kiev soddisfino requisiti noti e ripetutamente espressi e contengano le nuove entità territoriali”.(Res)