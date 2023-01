Regionali: Foti (Fd'I), in Lombardia e Lazio sinistra si schienterà un'altra volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra dalle tante dissonanti anime, divisa in correnti, sottocorrenti e spifferi vari, si rassegni: alle elezioni regionali di Lombardia e Lazio si andrà a schiantare un'altra volta. I cittadini sapranno ben scegliere tra chi lavora - come il governo Meloni - per loro e chi ciancia - come fanno i caporioni delle sinistre - per scaldare una qualche sedia". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Rin)