Speciale difesa: Medio Oriente, giovane palestinese ucciso in operazione forze israeliane a Nablus

- Un giovane palestinese è rimasto ucciso e altri due feriti in seguito ad un’operazione condotta dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nel campo profughi di Balata, a est di Nablus, nel nord della Cisgiordania. Lo rende noto l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale Amer Abu Zaytoun, 16 anni, è morto per una grave ferita alla testa riportata durante uno scontro a fuoco tra le Idf e alcuni uomini armati palestinesi. Secondo il quotidiano israeliano “Times of Israel”, Abu Zaytoun era presumibilmente affiliato a un gruppo armato locale. (Res)