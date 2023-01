© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa aerea si sarebbe entrata in funzione nella notte nell'insediamento di Nizhnegorskiy, vicino alla città di Dzhankoj in Crimea. A riportare la notizia canali Telegram filorussi e ucraini. Secondo alcuni media locali nel corso dell'attacco sarebbero stati abbattuti dei droni ucraini carichi di esplosivi. L'attacco non avrebbe causato dei danni. (Rum)