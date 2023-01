Speciale difesa: Siria, Erdogan sollecita passi concreti per eliminare "gruppi terroristici" nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha sollecitato “provvedimenti concreti per eliminare i gruppi terroristici del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), del Partito dell'unione democratica (Pyd) e dell’Unità di protezione popolare (Ypg) in particolare da Tal Rifaat e Manbij, nel nord della Siria”. La richiesta è giunta durante una telefonata con l’omologo russo, Vladimir Putin, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa governativa “Anadolu”. Il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, ha annunciato ai giornalisti in parlamento che la Turchia e la Russia riprenderanno i pattugliamenti congiunti nel nord della Siria. “Sono stati raggiunti gli accordi necessari (tra la Turchia e la Russia). Questo processo proseguirà con la creazione di centri congiunti, il ripristino dei pattugliamenti congiunti e l’incontro fra gli esperti. Auspichiamo che il processo continui in modo ragionevole, logico e con successo”, ha aggiunto Akar. Nel 2019 Ankara e Mosca avevano raggiunto un’intesa per l’avvio dei pattugliamenti congiunti nel nord della Siria, con l’obiettivo di fermare l’afflusso di terroristi e consentire anche il rimpatrio dei rifugiati siriani. (Tua)