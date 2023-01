Covid: Delmastro, Italia modello in Ue, con buona pace profeti sventura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obbligo di tamponi per chi proviene dalla Cina che l'Europa sta adottando colloca l'Italia al centro delle dinamiche per il contrasto alla pandemia. L'Italia, che secondo le apocalittiche profezie della sinistra sarebbe stata isolata dall'Europa proprio sulle politiche di contrasto alla pandemia, è capofila europeo del contrasto alla pandemia basato su tempestività di interventi e prevenzione e non su chiusure e misure restrittive. A distanza di anni emerge solamente che Speranza scelse la via della repressione e del 'chiusurismo' indiscriminato perché incapace di pensare prevenzione e misure di 'oltrepassamento' della pandemia. Oggi il paradigma italiano è modello per tutta l'Europa con buona pace dei sinistri profeti di sventura". Lo dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia. (Rin)