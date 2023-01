Ratzinger: terminati funerali, via Ottaviano gremita di fedeli giunti per ultimo saluto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande flusso di fedeli si sta allontanando da piazza San Pietro dopo l'ultimo saluto a Papa Ratzinger. Dalla piazza le persone si stanno dirigendo verso via Ottaviano per raggiungere la stazione della Metro A. La strada è gremita di rappresentanti del mondo ecclesiastico. Forze dell'ordine e volontari stanno aiutando a orientare i flussi verso le stazioni della metropolitana più vicine o verso le fermate degli autobus, con corse potenziate per l'occasione. (segue) (Rer)