Covid: a Bergamo sabato 7 gennaio vaccinazioni su prenotazione al Papa Giovanni XXIII

- Il centro vaccinale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, allestito nella tensostruttura nei pressi del Pronto Soccorso, sarà attivo sabato 7 gennaio dalle 8 alle 14. L'apertura straordinaria al sabato è stata introdotta per favorire la possibilità di ricevere la vaccinazione contro il Covid-19. È obbligatoria la prenotazione sul portale online di Regione Lombardia. L'accesso al centro vaccinale è da via Brambilla e il parcheggio più vicino quello Nord. Il centro è chiuso venerdì 6 gennaio (festività dell'Epifania). Resta aperta la possibilità di prenotare la vaccinazione anti Covid-19 nei giorni ordinari di apertura del Centro vaccinale, pubblicati sul sito aziendale della ASST Papa Giovanni XXIII. (Com)