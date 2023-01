Municipio Roma X: Possanzini (Sce), no a diffida Pro vita su genere in scuole territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane l'associazione Pro Vita ha inviato a centinaia di istituti scolastici italiani la diffida ad interrompere la "carriera alias" e cioè lo strumento che consente agli studenti con varianza di genere di essere denominati in tutti gli atti interni dell'istituzione scolastica con un nome corrispondente al genere sessuale al quale si sentono di appartenere. La diffida è stata recapitata anche a diverse scuole del Municipio X di Roma. Il consigliere municipale di Sinistra civica ecologista, Marco Possanzini, sul punto spiega: "Ovviamente, in tutti gli atti con valenza certificatoria la scuola continua ad utilizzare il nome anagrafico. L'intento però è quello di accompagnare e tutelare studentesse e studenti in una fase molto delicata della loro vita evitando discriminazioni e sofferenze di ogni tipo. La diffida dell'associazione Pro Vita, oltre a violentare la funzione della scuola calpestando anche la Costituzione farnetica presunte violazioni di legge sostenendo che un'istituzione scolastica non ha la facoltà di modificare il nome anagrafico di una persona perché ciò determinerebbe un reato di falso. La campagna oscurantista e regressiva dell'associazione Pro Vita è semplicemente indegna e come tale va respinta senza se e senza ma". (Com)